Federer speelt in Genève nog eens op gravel, maar "Wimbledon is het hoofddoel"

Roger Federer en gravel. Het is een combinatie die je niet vaak ziet. De Zwitser keerde enkele weken geleden in Madrid voor het eerst in 2 jaar terug naar de graveltoernooien. De Zwitser voegt nu ook nog Genève en Roland Garros aan zijn kalender toe.

Federer onderging de voorbije jaren 2 zware knieoperaties."Ik was blij dat mijn knie niet anders voelde in de overgang van hardcourt naar gravel", zegt Federer. "Ik verwacht hetzelfde in de overgang van gravel naar gras.

Toch is Federer zijn knieblessure nog niet vergeten. "Je bent altijd een beetje bezorgd, zeker als je zolang niet gespeeld hebt als ik. Komt het door de knie? Komt het omdat je een jaar niet gespeeld hebt? Of is het gewoon omdat je ouder bent? Het kan allemaal."

"Iedere speler gaat door die periode waarin je altijd wel iets voelt, maar tot nu toe voelt het gravel goed aan. Ik hoop dat het me gaat helpen op het gras later dit jaar."