Egan Bernal looft zijn uitdager: "Remco Evenepoel is een echte klasbak"

Op de slotdag staat immers nog een vlakke tijdrit van 30 km op het menu. In de openingstijdrit in Turijn was Evenepoel over 8,6 km 20 seconden sneller. "Met minder dan een minuut zou het op de limiet zijn. Ik wil er toch beter voorstaan", keek Bernal al vooruit.

14 seconden, dat is het verschil tussen leider Bernal en nummer 2 Evenepoel na 10 ritten. De winnaar van de Ronde van Frankrijk van 2019 beseft dat dat niet zal volstaan om bij wat ook zijn eerste deelname aan de Giro is finaal te triomferen.

"Net als iedereen verrast met niveau van Evenepoel"

In augustus werd de steile opgang van Evenepoel abrupt gestuit met een zware val in de Ronde van Lombardije, waarbij de youngster van Deceuninck - Quick-Step een breuk in zijn bekken opliep.

De Giro is zijn eerste koers en meteen ook zijn eerste grote ronde. Is Bernal verrast door het niveau dat de Belgische rondehoop haalt? "Absoluut, absoluut... Hij verrast hier toch iedereen."

"Hij is toch 8 maanden of zo uit competitie geweest. Dat hij dan nu dit niveau haalt. Hij moet een erg goede voorbereiding gehad hebben. En hij is natuurlijk ook een echte klasbak, anders zou hij dit niet klaarspelen."

"Hij heeft zeker goed gewerkt en heeft de absolute wil om te winnen. Hij is een verrijking voor het wielrennen."

De sfeer tussen de 2 tenoren zit alvast goed, getuige hun reacties na het felbesproken tussensprintje gisteren. Evenepoel liep zo een seconde in op Bernal, maar die laatste maalt er niet om: "Ik denk niet dat een secondespel over de uitkomst van de Giro zal beslissen."

Richting de tijdrit naar Milaan heeft Bernal nog wel wat bergenreuzen om te proberen het verschil te maken.