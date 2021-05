Deceuninck trekt zich terug als hoofdsponsor van ploeg Lefevere

Eerder vandaag maakte Patrick Lefevere bekend dat Quick Step 6 jaar langer aan boord blijft als sponsor.

Deceuninck, die andere naamsponsor van de blauwe brigade, verlengt zijn contract niet.

"Deceuninck wil de Wolfpack bedanken voor de vele fantastische momenten en zijn inspirerende temperament. We wensen alle leden het beste toe in de toekomst", laat Deceuninck weten in een persbericht.

"Toen Deceuninck en het wielerteam van Patrick Lefevere elkaar vonden in oktober 2018 was het team bezig aan een moeilijke zoektocht naar sponsors. Als wielerliefhebber en ondernemer zag ik de gelijkenissen in sterkte en betrouwbaarheid tussen de Wolfpack en ons merk Deceuninck", zegt Francis Van Eeckhoutte (CEO van Deceuninck Group).



Patrick Lefevere voert gesprekken met nieuwe potentiële sponsors. "Als de deal rond is, zullen we het nieuws bekendmaken", zegt de ploegmanager.