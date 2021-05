Carlos Rodriguez gaat aan de slag in tennisacademie van Justine Henin

Carlos Rodriguez was tussen 1995 en 2011 de coach van Justine Henin. Onder Rodriguez won Henin onder meer zeven grandslamtitels en een gouden medaille op de Olympische Spelen van Athene in 2004.

Jaren later slaat het duo opnieuw de handen in elkaar. De Argentijn zal in de tennisacademie van Henin de ontwikkeling en de implementatie van het sportbeleid opvolgen. Daarnaast zal hij ook persoonlijk de tennissers en de coaches op het veld bijstaan.

Rodriguez is blij dat hij de functie van sportdirecteur en coach kan combineren. "Het is essentieel voor Justine en mij dat alle jonge spelers van de academie net als de coaches kunnen profiteren van mijn ervaring en mijn kennis."

Samen willen ze de academie omvormen tot een referentiecentrum in de opleiding van tennissers in België en Europa. Henin ziet in de samenwerking met Rodriguez de perfecte match. "Carlos en ik zijn altijd voorstander geweest van eenvoudige en pragmatische trainingsmethodes. Deze aanpak heeft bijgedragen aan ons succes."