Buitenlandse pers over Evenepoel: "Hij lijkt meer voetballer dan renner, maar rijdt nog on-Evenepoels"

Ciro Scognamiglio (Ita): "Evenepoel is niet de topfavoriet"

Wat verwacht Scognamiglio van Evenepoel vandaag op de gravelwegen? "Op papier is Bernal sterker op dit terrein, dat heeft hij dit jaar bewezen met een 3e plaats in de Strade Bianche."

"Het best mogelijke scenario voor de Giro zou een spannend duel zijn tussen Bernal en Evenepoel. Een gelijkaardige tweestrijd zoals we vorig jaar zagen in de Tour tussen Pogacar en Roglic."

"We zijn echt onder de indruk van Remco. Hij is niet enkel jong en getalenteerd, maar heeft ook veel persoonlijkheid", zegt Ciro Scognamiglio, al 19 jaar lang wielerjournalist bij de toonaangevende krant La Gazzetta dello Sport.

Juan Carlos Bejarano (Col): "Bernal had renner als Evenepoel nodig"

"In Colombia zien we Remco Evenepoel als de grootste rivaal voor Egan Bernal in deze Giro", zegt Juan Carlos Bejarano van Win Sports Colombia.



"Evenepoel kan alles goed. Ook tijdrijden en dat is de zwakte van Bernal. Egan moet aan de slottijdrit kunnen beginnen met een voorsprong van minstens 3 minuten."

Hoewel Evenepoel Colombia van een Giro-zege zou kunnen houden, omarmen de Colombianen onze landgenoot.

"We houden van nieuwe sterren. Evenepoels manier van rijden appreciëren we enorm in Colombia. Remco is niet alleen een gevaar voor Egan in deze Giro, maar ook in andere grote rondes in de toekomst."

"Het is wel mooi om te zien dat Egan en Remco zo goed overeenkomen met elkaar. Ze feliciteren elkaar na de etappe en gedragen zich als kameraden."

"Egan heeft Remco nodig, iemand met wie hij kan strijden op hetzelfde niveau. We zetten de volgende weken ons geld in op Bernal. Maar Remco is zeker een grote bedreiging."