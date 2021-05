Anderlecht haalt Aaron Danks als nieuwe assistent van Kompany

Huidig assistent Jonas De Roeck had aangegeven dat hij na dit seizoen zou stoppen bij Anderlecht (zijn naam wordt genoemd bij Westerlo) en dus moest Anderlecht op zoek naar een vervanger.

In die zoektocht kwam Anderlecht uit bij Aaron Danks. De Brit komt over van de Engelse voetbalbond waar hij de laatste vijf jaar actief was. Hij trainde er onder meer de Engelse nationale belofteploeg.

Anderlecht haalt met Danks iemand binnen die veel ervaring heeft met jonge spelers. Zo trainde de Brit in het verleden ook al de jeugd van West Bromwich en Birmingham City.

Sportief directeur Peter Verbeke toont zich tevreden met de komst van Danks. "We hebben gekozen voor iemand die perfect past in de manier waarop we het technisch-tactisch gedeelte van de sportieve werking willen structureren."