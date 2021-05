"Sportief is keuze voor Benzema de logica zelve, maar ik begrijp het niet goed"

Analist Wesley Sonck moest toch ook eens met de ogen knipperen toen hij de naam van Karim Benzema tussen de Franse selectie zag staan. "Dat is toch een verrassing, want hij heeft sinds het befaamde voorval nooit meer gespeeld. Het is vrij uniek dat je na meer dan 5 jaar dan toch iemand meeneemt." "Puur sportief is het de logica zelve dat hij erbij is. Hij draait een fantastisch seizoen bij Real Madrid. Het sportieve aspect staat buiten kijf, maar dat is al jaren het geval. Hij moest er sportief gezien eigenlijk altijd bij zijn." "Maar Frankrijk heeft zo een weelde, waarom dan grijpen naar iemand die er zo lang niet bij was? Dan moet Deschamps toch een probleem gezien hebben in de diepe spits."

Hoe zal de groep hierop reageren? Dat vraag ik me af. Die kern is toch wereldkampioen geworden zonder hem.

Het grote vraagteken bij de selectie van Benzema is het extrasportieve luik. "Er moeten enorm veel gesprekken aan voorafgegaan zijn. Dat kan niet anders. Ik herinner me nog dat ik onlangs een persconferentie gezien heb van Deschamps waarop hij de vragen over Benzema al lachend ontweek. Misschien dat er op dat moment dus wel al iets speelde." "Hoe zal de groep hierop reageren? Dat vraag ik me af. Die kern is toch wereldkampioen geworden zonder hem. Die zullen toch ook wel ingelicht geweest zijn op voorhand? Ik begrijp dat echt niet goed." "Benzema zal ook niet meegaan om op de bank te zitten. Olivier Giroud paste goed in dat systeem, maar ik denk dat het nu wel duidelijk is wie er vooraan zal staan in die ploeg. Benzema heeft zich bovendien ook al eens laatdunkend uitgesproken over Giroud (zie Lees ook). Dus hoe zal dat gaan? Pas op, misschien hebben die twee al met elkaar gesproken en hebben ze een goede professionele verstandhouding. Bij spelers gaat dat soms zo." "En wat als het niet goed gaat? Dat kan altijd gebeuren. Daar zullen ze toch ook over nagedacht en over gesproken hebben, denk ik. Voor de sfeer in de groep kan dat nefast zijn, maar dat is een vraagteken. Misschien leeft dat in de pers en is Benzema binnen die groep helemaal geen moeilijke jongen."

"Denk niet dat status van Frankrijk hierdoor veranderd is"

Op Twitter regent het al reacties van mensen die uitkijken naar de droomaanval met Benzema en Kylian Mbappé. Ook Mbappé tweette er al over. "Er zijn er nog hé. Griezmann, Dembélé, ... Ik denk dat Frankrijk drie ploegen kan maken van zeer hoog niveau." "Zo zie ik bijvoorbeeld dat Upamecano van Leipzig er niet bij is. Die stapt over naar Bayern München. Als je zo iemand al kan thuislaten." De 22-jarige Jules Koundé is er wel bij. Hij werd nog nooit eerder opgeroepen. "Dat is een jongen met veel potentieel. Die staat bij veel ploegen op de radar." "Als je die kern van Frankrijk bekijkt, die weelde is niet normaal. Op papier is Frankrijk het sterkste team, maar op papier telt niet. De realiteit is anders."

Maar zijn ze met Benzema in de selectie nu nog meer dan ooit hét te kloppen team? "Ik denk niet dat hun status veranderd is. Met Giroud was het niet slecht hé." "Misschien gaan we achteraf blij zijn dat hij erbij was. Misschien zijn de Fransen met hem net minder sterk, maar ik ben geen helderziende."