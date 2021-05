In 90 Minutes hadden Sam Kerkhofs, Steven Defour, Filip Joos en Aster Nzeyimana weer heel wat voer om een verbale wedstrijd mee te vullen. Onder meer de titelstrijd in de Jupiler Pro League en de Europese ambities van KV Mechelen kwamen aan bod in de voetbalpodcast.

"Verwacht Vanaken in de basis tegen Anderlecht"

Na de overwinning tegen Antwerp ligt de titel voor het grijpen bij Club Brugge. Niemand twijfelt er nog aan of de ploeg van Clement kampioen wordt in Anderlecht. Of toch? "Als Club verliest tegen Anderlecht, heeft het een groot probleem", zegt Joos. "Ik zeg niet dat ze gaan verliezen, maar het is een wedstrijd waar veel spanning op zit. Daarenboven vond ik ze tegen Antwerp maar 2 keer 5 minuten echt goed." "Als je aan mij vraagt of Club Brugge donderdag kampioen is, zeg ik ja", spreekt Nzeyimana Joos tegen. "Omdat alles moet meezitten, wil Genk nog een kans maken." Kerkhofs is voorzichtiger: "Klopt, maar Club is er nog niet." "Het is niet eerlijk dat de matchen op een verschillend uur gespeeld worden. Als Genk eerder die dag wint, komt er gigantisch veel druk op de schouders van Club", beweert Kerkhofs. Defour is wel zeker: "Ik zie Club niet verliezen."

Vanaken uit de basis zetten is een teken dat het vertrouwen laag ligt bij Club Brugge. Filip Joos

Filip Joos is verbaasd dat Philippe Clement tot 2 keer toe aan de wedstrijd begon zonder Hans Vanaken. "Als er nu niets kapot is bij Club, is Clement een onwaarschijnlijke alchemist." "Doet het er eigenlijk nog iets toe voor Clement?", vraagt Nzeyimana. "Mij geeft hij de indruk dat het zijn laatste weken zijn in Brugge. Hij wil enkel nog in schoonheid afsluiten met de titel." "Waarom Vanaken niet speelt thuis tegen Antwerp, begrijp ik niet", zegt Joos. "Misschien zit het fysieke spel van Antwerp daar voor iets tussen en is dat iets wat Vanaken minder ligt", stelt Defour voor. "Dat is wel het bewijs dat het zelfvertrouwen erg laag ligt bij Club. Anders voetballen ze er toch door?", meent Joos. Volgens Nzeyimana was het een keuze op basis van vorm. "Hij probeert iets nieuws wanneer het slecht gaat, dat is toch niet vreemd?" "Dat doe je dan toch zonder je beste speler", zegt Joos stellig. "Tegen Anderlecht verwacht ik Vanaken wel in de basis."

Moet Dessers vertrekken bij de club van zijn hart?

Heeft Genk met Cyriel Dessers de opvolger van Onuachu al in eigen rangen zitten? Volgens Filip Joos niet. "Stel dat je 25 miljoen euro krijgt voor Onuachu, dan gaat er zeker een nieuwe spits komen." "Dan is het aan Dessers om te zien of hij die concurrentie wil aangaan", vindt Defour. "Dat moet toch, Genk is de club van zijn dromen" weet Nzeyimana. "Maar als voetballer wil je spelen, ook al is dat niet bij de club van je hart", antwoordt Defour gevat. Nzeyimana denkt dat Dessers wil slagen in Limburg. "Genk gaat niet nog eens een spits kunnen halen die meer dan 30 goals maakt." Joos gaat akkoord, maar denkt dat Genk gegarandaard een eerste spits zal aantrekken. "Kan hij wel terugkeren op topniveau, mocht hij nu weggaan?", vraagt Kerkhofs zich luidop af. "Hij draagt nu al de stempel dat hij "maar" carrière maakte in Nederland." "Het is nu aan Dessers om de afweging te maken tussen de club van zijn hart en de mogelijkheid tot speelminuten. Dat zal allemaal afhangen van de gesprekken die hij zal voeren met de trainer", besluit Defour.

"Conference League mooie beloning voor Mechelen"

In de Europe play-offs is de strijd om het Europese ticket nog niet gestreden. KV Mechelen en Gent gaan allebei resoluut voor de groepswinst. "Ik wil niet de party pooper zijn, maar ik denk echt dat Gent het haalt", gooit Sam Kerkhofs olie op het vuur.

Een repliek die KVM-lid Defour maar matig kan appreciëren. "Mechelen gelooft terecht in dat Europese ticket. We hebben 10 op 12 in de play-offs, dus gaan er vol voor."

"Ik vind wel dat Mechelen in heel wat wedstrijden dat tikkeltje geluk nodig had", gaat Kerkhofs verder. Waarop Defour schuddebolt: "Wow, wacht even. Waar hebben we zoal geluk gehad? Enkel tegen Standard ga ik akkoord."

Als Gent het niet haalt, geef ik met veel plezier mijn ongelijk toe aan succescoach Defour. Sam Kerkhofs

Kerkhofs heeft het gevoel dat Gent verder staat. "Maar Gent is ook een topclub met topspelers die ze elk jaar halen", reageert Defour. Joos helpt zijn collega een handje: "Over een heel seizoen bekeken, heeft Mechelen beter voetbal gebracht."

"We zullen zien wat het wordt", klinkt de algemene consensus. "Als het niet zo is, geef ik met veel plezier mijn ongelijk toe aan de succescoach Steven Defour", lacht Kerkhofs.

Op de vraag of Mechelen met veel plezier naar de Conference League trekt, is Defour duidelijk. "Voor een club als KV Mechelen zou dat fantastisch zijn, een mooie beloning. Zeker als je ziet hoe hallucinant slecht onze heenronde verliep."

Luister hier naar de podcast, of in je podcastapp: