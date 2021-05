Vandenbempt: "Zal Fellaini na 3 jaar weer opduiken bij de nationale ploeg?"

Vanmiddag maakt bondscoach Roberto Martinez een ruime selectie bekend voor het EK voetbal. Een eerste blik op wie de keuzeheer wil meenemen naar het toernooi.

"Het is niets spectaculairs. Het is nog maar het voorspel van de echte selectie. Ten eerste telt de definitieve selectie straks 26 spelers. Dat zijn er 3 meer dan gebruikelijk voor zo'n groot toernooi."



"Martinez geeft maar een soort van preselectie wellicht van 30 spelers ongeveer. Dat zijn er dus nog eens 4 te veel. Dus de discussie over wie er wel of niet bij is op het EK, of erbij had moeten zijn, zal pas op 1 juni volgen. Dan is er de definitieve selectie."