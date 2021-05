Tom Dumoulin: "Tijdens Amstel Gold Race begon het weer te kriebelen"

Dumoulin: "Een medaille in Tokio zou mooi zijn"

Na een pauze van 4 maanden onthulde Jumbo-Visma vorige week dat Tom Dumoulin weer terugkeert in het peloton.

Wanneer heeft hij de klik gemaakt om weer te koersen? "Op de dag van de Amstel Gold Race (18 april). Dat was wel hét moment", zegt Dumoulin, die toen te gast was in de Nederlandse klassieker.

"Ik kwam er toen achter dat de wondere wereld van de koers een wereld is waarin ik heel veel plezier en lol heb beleefd."

"Begin mei heb ik gesprekken gevoerd met Richard Plugge (de manager van Jumbo-Visma) met de Olympische Spelen in het achterhoofd."

In Tokio jaagt Dumoulin op eremetaal. "Als het mislukt, dan is dat maar zo. Dan heb ik het in ieder geval geprobeerd."

"Een medaille zou fantastisch zijn in Tokio. Stel dat ik 8e word en ik beleefde er een mooi tijd, dan is dat ook goed. Maar ik ga wel voor meer", vertelt Dumoulin aan NOS.