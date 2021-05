Roberto Martinez evalueert de EK-selectie van Imke Courtois: "Je hebt er maar twee fout"

Het blije weerzien was wederzijds. Roberto Martinez ontving Imke Courtois met een brede glimlach in het oefencentrum van de Rode Duivels in Tubize. Daar legde onze analiste Martinez haar EK-selectie voor. "Ik denk dat je er maar 2 verkeerd hebt", lachte de bondscoach.

Courtois confronteerde Martinez ook nog met het gebrek aan speelminuten van de Duivelse spitsen. "Benteke beleeft een goede tweede helft van het seizoen", aldus de bondscoach. "Ik was ook verrast dat Batshuayi zo weinig minuten krijgt."

Al lijkt achter die tweede naam geen vraagteken te staan voor een EK-selectie. "Want als je zijn rol in rekening neemt wanneer hij voor de nationale ploeg uitkomt, is het een speler die zich altijd aanpast aan wat we nodig hebben.

