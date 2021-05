Renaat Schotte verklaart de tranen van Egan Bernal: "Hij heeft veel mentale ellende gekend"

"Ineos zei dat Bernal vorig jaar niet in staat was om te genieten op de fiets en dat hij nu vooral zijn plezier moest terugvinden. Dat kwam tot uiting in die onverharde finale van gisteren."

"De Giro was, denk ik, niet zijn eerste keuze dit jaar, maar dit moet een soort van wederopstanding worden. Hij zegt dan wel dat hij die keuze omarmt en dat hij de ploeg volgt, maar dat is windowdressing."

"Egan Bernal illustreerde gisteren dat hij een gevoelige renner is. Hij is ook maar een mens en dat is supermooi om te zien", vertelt Renaat Schotte vanuit L'Aquila, waar de 10e etappe vandaag vertrekt.

Egan Bernal won gisteren tot zijn eigen grote verrassing:

"Het recente verleden leert ons dat de situatie na 1 week niet die na 3 weken is. Alles moet nog beginnen. Ineos heeft wel duidelijk een plan, want ze azen zeer stevig op de bonificatieseconden."

Marco Pantani en Simon Yates

Het beste rapport is dus voorlopig dat van Egan Bernal. "La Gazzetta dello Sport trok vandaag ook een parallel met Marco Pantani", besluit Renaat Schotte.

"Egan Bernal is op dezelfde dag geboren, 13 januari. Net als de Italiaan heeft Bernal last van een lengteverschil in zijn benen, maar na dat gesukkel won Il Pirata de Giro en de Tour."

"Die vergelijking zal ik nog niet maken, maar Italië is wel zijn tweede thuisland. Ook dat draagt bij aan de emoties."

"Let wel: het grote gevaar is dat hij zich in al zijn enthousiasme vergaloppeert. Misschien doet hij zoals Simon Yates in 2018 en komt hij de man met de hamer tegen?"