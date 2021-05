Pidcock imponeert op MTB, maar moet Roemeen bedanken voor olympisch ticket

En daar wringt het schoentje. Groot-Brittannië is pas 32e op die ranglijst en heeft dus recht op 0 tickets voor de olympische MTB-wedstrijd. Zelfs met de goeie prestaties van Pidcock in de voorbije WB-wedstrijden, kan het land nooit meer voldoende opschuiven op de ranking.

En toch hangt zijn selectie voor de Olympische Spelen deze zomer aan een zijden draadje. Morgen maakt de UCI de plaatsjes per land bekend. Dat gebeurt op basis van het olympische landenklassement. De top 21 krijgt in totaal 30 tickets.

Multitalent Pidcock was dit voorjaar indrukwekkend op de weg, maar zijn prestaties op de mountainbike zijn net zo duizelingwekkend. In Albstadt werd hij 5e na een inhaalrace, in Nove Mesto had hij een betere startpositie en was het meteen raak.

Via veel omwegen kan Pidcock toch naar Tokio

En toch. Toch was er voor dit weekend nog een sprankeltje hoop voor Pidcock. Want er zijn 38 startplaatsen in Tokio. Via de ranking worden er 30 verdeeld, 1 ticket is voor gastland Japan, en de 7 andere tickets worden uitgedeeld op basis van kampioenschappen.

3 voor de winnaars van de continentale kampioenschappen in Afrika, Azië en op de Pan-Amerikaanse kampioenschappen. De andere 4 op het WK van 2019, 2 voor de eliterenners en 2 voor de beloften. Maar landen die via de ranking al een ticket hebben, komen niet in aanmerking.

En zo kwam alle Britse hoop dit weekend op de schouders van Vlad Dascalu terecht. Hij is de wereldkampioen bij de U23 uit 2019. Door die titel had hij voor zijn land een olympisch ticket bemachtigd.

Maar met zijn 17e plek van afgelopen weekend in Nove Mesto zorgde hij ervoor dat Roemenië voldoende zal opschuiven op de olympische ranking om ook zo een ticket voor Tokio te krijgen. Daardoor komt het ticket dat Dascalu op het WK in 2019 gewonnen had vrij.

Dat schuift dan door naar het land zonder olympisch ticket dat het op dat beloftekampioenschap in 2019 het best deed. En dat is Groot-Brittannië met toen een 14e plaats voor Frazer Clacherty.

Zo hebben de Britten toch een plek in Tokio, een plek die ze naar alle waarschijnlijkheid aan Tom Pidcock zullen geven.