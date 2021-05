Petkovic moet op EK grote schoenen van Mandzukic vullen bij Kroatië

Kroatië opent zijn EK op 13 juni in Wembley en zal meteen paraat moeten staan, want Engeland zint nog op wraak na de nederlaag in de halve finales op het WK in Rusland. Mario Mandzukic scoorde toen in de extra tijd de beslissende 2-1.

Mandzukic nam na de verloren WK-finale - 4-2 tegen Frankrijk - afscheid van de nationale ploeg. Bondscoach Zlatko Dalic ziet in Bruno Petkovic de ideale opvolger. De spits van Dinamo Zagreb scoorde al 13 keer voor Kroatië, maar speelde nog nooit op het grote toneel.

"Petkovic moet op het EK zijn wat Mandzukic was op het WK in Rusland", zei Dalic. "Hij heeft al getoond dat hij de voorhoede kan leiden. Met Andrej Kramaric en Ante Budimir hebben we ook alternatieven achter de hand."

Voor het overige zijn er weinig verrassingen in de Kroatische selectie. Dejan Lovren (Zenit) en Domagoj Vida (Besiktas) zullen waarschijnlijk weer de centrale verdedigers zijn. De 35-jarige aanvoerder Luka Modric is de drijvende kracht op het middenveld.

Kroatië neemt het in de groepsfase op tegen Engeland, Tsjechië en Schotland. "We willen de knock-outfase halen", zegt Dalic. "Alleen ligt de lat te hoog en zijn de verwachtingen onrealistisch. Voor het WK in Rusland waren er zelfs geen verwachtingen. We horen nog steeds bij de top 10 in Europa, maar andere landen maken meer kans om het EK te winnen."