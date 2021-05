Open brief aan minister van Sport op dag tegen homo- en transfobie: "Veilig en toegankelijk sportklimaat, a.u.b."

IDAHOT is niet toevallig op 17 mei: die dag in 1990 werd homoseksualiteit uit de lijst van geestesziekten geschrapt. 31 jaar later stelt de LGBTQ+-gemeenschap vast dat de strijd tegen discriminatie en voor gelijkheid nog altijd gestreden moet worden.

"Europees onderzoek toont aan dat meer dan 90 procent van alle LGBTQ+-atleten niet volledig zichzelf durft te zijn binnen hun club", staat er onder meer in de open brief. "Jongeren hebben nood aan voorbeelden, aan sporters aan wie ze zich kunnen spiegelen, maar die rolmodellen kunnen pas ontstaan wanneer een veilig en toegankelijk sportklimaat hen daartoe de kans geeft."



De brief is onder meer getekend door grote namen uit de sport zoals Kim Clijsters, Elodie Ouédraogo en Ann Wauters. "Ik had geen rolmodel of voorbeeld", zegt Matthias De Roover, woordvoerder van Wel Jong Niet Hetero en zelf voetballer, in "De ochtend" op Radio 1.

"Het is heel moeilijk om in te schatten hoe bepaalde mensen gaan reageren. Veel jongens durven niet uit de kast komen en stoppen daardoor met voetbal."