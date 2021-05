Heeft Hans Vanaken les gekregen van Dimitri "The Dreammaker" Van den Bergh? De spelmaker van Club Brugge kan in elk geval in de roos mikken, ook op het veld. Zijn rake strafschop bracht Club Brugge op één punt van een tweede landstitel op rij. "Maar we zijn er nog niet", waarschuwt coach Philippe Clement in de beelden die de competitieleider heeft gelost na zijn eerste zege in de Champions' play-offs.