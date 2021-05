Goed nieuws voor CL-finale: De Bruyne is hersteld van blessure

Kevin De Bruyne moest twee competitiewedstrijden missen door een blessure, maar is nu ontslagen uit de ziekenboeg. "Hij traint al twee dagen weer mee", zei coach Pep Guardiola in zijn voorbeschouwing op de wedstrijd tegen Brighton.

"Kevin is een zeer belangrijke speler, dat weet iedereen. We zullen zien of hij op niveau is en of hij fit is om te spelen." Guardiola zal geen risico's willen nemen met de Champions League-finale tegen Chelsea in het vooruitzicht.

"Onze focus ligt nu op Brighton", aldus Guardiola. "Dat zal ons helpen voor de CL-finale. Het zou geen goede voorbereiding zijn als we nu al naar Chelsea zouden kijken. We hebben zes dagen om de finale voor te bereiden, dus we zullen dan wel naar de details kijken."