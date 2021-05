Gary Lineker schaart zich achter petitie voor toezichthouder in Engels voetbal

Het clubje voetbalanalisten wil een onafhankelijke toezichthouder om te vermijden dat Premier League-clubs in de toekomst op eigen houtje sportieve projecten op poten kunnen zetten. De petitie komt er naar aanleiding van de Super League-saga.

In een open brief op Twitter, ondertekend door 23 ex-voetballers en journalisten, verklaren Lineker en co. dat het voetbal nood heeft aan hervorming. Na een uur was de petitie door meer dan 20.000 mensen ondertekend. Om het voorstel aan bod te laten komen in het Britse parlement zijn 100.000 handtekeningen nodig.