Emotionele Alisson na winning goal: "Weet zeker dat mijn vader hierboven viert"

2021 was vooralsnog niet het jaar van Alisson Becker. De doelman verloor in februari zijn vader, die verdronk in zijn buitenverlijf. Ook op sportief vlak zat er geregeld zand in de machine van Liverpool.

Voetbal is mijn leven. Ik speel het spelletje al zolang ik me kan herinneren, samen met mijn vader.

"Ik heb al even geen interviews meer gegeven, omdat het een erg moeilijke tijd was voor mij de laatste maanden", opende de matchwinnaar achteraf. "Voetbal is mijn leven. Ik speel het spelletje al zolang ik me kan herinneren, samen met mijn vader."



"Ik wou dat mijn vader hier was vandaag, maar ik ben er zeker van dat hij aan het vieren is met God aan zijn zijde. Dit doelpunt is voor mijn familie en voor de ploeg. Ik kan niet gelukkiger zijn dan dat ik nu ben. We gaan blijven vechten voor dat CL-ticket."



Tijdens zijn zware periode kon Alisson rekenen op steun van ploegmaats, maar ook van concurrenten. Zo kreeg hij berichten van onder meer Manchester City en Chelsea, maar ook managers zoals Ancelotti.