Deceuninck-Quick Step houdt "beste loods ter wereld" ondanks vertrek Bennett

Lefevere: "Mørkøv heeft groot aandeel in sprintzeges"

"Hij weet perfect waar hij moet zijn op het juiste moment. We zien een duidelijk patroon in onze sprintzeges en Mørkøv is daar een belangrijk deel van."

Ik ben nog altijd even gemotiveerd als toen ik 21 was

Ook Mørkøv is in de wolken met het verlengde huwelijk. "Ik ben blij dat ik de kans heb gekregen om hier te blijven", zegt de ervaren Deen, die sinds 2018 bij Deceuninck-Quick Step rijdt.



"Ik ben nog altijd even gemotiveerd als toen ik 21 was. Ik wil nog mooie herinneringen maken met de ploeg."

Met zijn 36 lentes behoort Mørkøv tot de oudste renners van het peloton. "Maar ik ben nog niet klaar om met pensioen te gaan", besluit de sprintloods.