Ann Wauters: "Geen homoseksuele rolmodellen? Klimaat is niet veilig genoeg"

Minister van Sport Ben Weyts (N-VA) is niet verrast door de open brief van Wel Jong Niet Hetero. "De sportwereld is geen eiland in de samenleving", zegt hij. "Alle maatschappelijke problemen zullen zich daar dus ook manifesteren."

"We zijn in Vlaanderen aan het werken op het niveau van de federaties. Iedereen moet zich thuisvoelen in een sportclub. Daarvoor hebben we nood aan rolmodellen."

"Zoals Jimmy Frey heel belangrijk was in de muziekwereld, hebben we eigenlijk een Jimmy Frey met voetbalschoenen nodig. Als mensen hun nek durven uit te steken, kan dat een groot verschil betekenen voor jongeren die nu nog angstvallig de kat uit de boom kijken."

"We moeten er ook voor zorgen dat er in de reglementen ruimte is voor een non-discriminatiebleid. Dat doen we door in elke club vertrouwenspersonen te krijgen. We moeten een cultuur creëren waarbij je jezelf kan zijn in een sportclub."