"Anders dan wat Clement ons wilde wijsmaken, had Vanaken geen begrip voor de bank"

Eindelijk heeft Club Brugge in deze play-offs kunnen winnen. Peter Vandenbempt zag dat de opluchting enorm was. Ook Anderlecht-Genk en de prestaties van KV Mechelen kwamen aan bod in zijn wekelijkse analyse.

"Het is wroeten en wringen en zwoegen voor Club Brugge"

De kop is eraf voor Club Brugge, dat eindelijk won. Dat de opluchting heel erg groot was, is nog een understatement. Bij blauw-zwart waren er wel een paar, zoals Philippe Clement bijvoorbeeld, die hun best deden om dat te ontkennen. Maar de gezichten van de spelers en van alle mensen van Club Brugge na afloop waren duidelijk natuurlijk. Er was spanning, onzekerheid, ergernis over de halvering van de punten en het moeizame spel. Bij Ruud Vormer, de meest expressieve van allemaal, stond het daar al een paar weken in grote letters op: frustratie. Wel, dat was allemaal verdwenen. Want Club werd toch even met de rug tegen de muur gezet door Racing Genk, dat zaterdag ging winnen op Anderlecht en ineens op 2 punten stond. En dan moeten spelen tegen een moeilijke, hardnekkige tegenstander als Antwerp, die stevig is blijven knokken ondanks heel veel afwezigen. En ook te weten dat je niet geweldig in vorm bent. Dat is toch allemaal niet zo simpel om aan die wedstrijd te beginnen. En het was tegen Antwerp niet anders. Het was weer zwoegen, moeizaam voetbal voor de rust, vergelijkbaar met de wedstrijd van donderdag. Hans Vanaken zat opnieuw op de bank en anders dan wat Philippe Clement ons wilde wijsmaken had hij daar duidelijk geen begrip voor. En wij deze keer ook niet, moet ik eerlijk toegeven, in een wedstrijd die je moet winnen thuis, waar je moet proberen te voetballen. Dat heeft Club Brugge na de rust met Vanaken in het veld en ook wel dankzij het vertrouwen van de doelpunten die dan gemaakt werden, beter gedaan.

Alle spanning, onzekerheid, ergernis en frustratie was verdwenen bij Club Brugge Peter Vandenbempt

Uiteindelijk heeft Club ook wel verdiend gewonnen, al was het op het einde nog spannend. Maar goed: het is wroeten en wringen en zwoegen voor Club Brugge in deze nacompetitie. Op karakter. Veel "Sweat" voor de "Glory", die dan wellicht donderdag op Anderlecht moet volgen.

Eén puntje volstaat of puntenverlies van Racing Genk is ook goed genoeg. En ik hoef je niet uit te leggen dat Club Brugge dat ene punt dan maar beter nu donderdag pakt en dat niet moet afdwingen op de laatste speeldag. Dat is zondag thuis tegen Racing Genk, want dat zou pas nog eens stressen zijn.

"Anderlecht heeft de wisselvalligheid toch niet van zich kunnen afschudden"

Genk heeft na de zege in Anderlecht de beste papieren voor de 2e plaats, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Die gaan ze niet meer afgeven, denk ik. Op basis van hun resultaten in deze play-offs en hun kwaliteit ook bij momenten is dat een verdiende 2e plaats. Het was wel opvallend hoe verschillend de 2 wedstrijden waren, ze hebben deze week 2 keer tegen elkaar gespeeld. In Genk was Anderlecht verleidelijk sterk: mooi voetbal, uitstekende pressing, jonge uitblinkers, ze waren maar gemiddeld iets ouder dan 21 jaar, zoals Sambi Lokonga en El Hadj. Genk oogde vermoeid, kreeg geen lijn in z'n spel en overleefde nog maar een keer dankzij de flitsen van Ito en de goal van Onuachu, dat soort dingen. En zaterdag was dat helemaal anders in Brussel. Met een gedurfde aanpak, dat moet je Van den Brom toch nageven. Hij heeft de voorbije weken een paar goeie keuzes gemaakt: zijn team hoger in het veld geposteerd en Anderlecht vastgezet. Wat Anderlecht goed deed in Genk met Genk was nu omgekeerd. Genk liet Anderlecht niet voetballen en domineerde eigenlijk in Anderlecht: Ito was alweer uitblinker, Onuachu is toch echt wel fenomenaal en Heynen speelde als de stille, maar grote regisseur. Het won oververdiend. En Anderlecht was in één week toch nog een keer het slachtoffer van zijn wisselvalligheid, die het hele seizoen heeft gekenmerkt. Dat hebben ze dan toch niet afgeschud gekregen in de laatste rechte lijn. Ze waren heel goed in Brugge en in Genk. En dan thuis helemaal niet goed tegen Antwerp - ze hadden ook kunnen verliezen - en tegen Genk. Dus de tweede plaats wat mij betreft, is voor Genk. Het is enkel nog plaats 3 en een interessanter Europees ticket dat overblijft om voor te strijden voor Antwerp en Anderlecht.

"Knap van Vrancken dat hij vastgehouden heeft aan goeie, frisse, aanvallende voetbal"

In de Europe play-offs blijft KV Mechelen verbazen. Straks weer Europees voetbal Achter de Kazerne zou zomaar kunnen. Het is 28 jaar geleden dat KV Mechelen dat nog een keer voor mekaar heeft gekregen. Sindsdien is er heel veel gebeurd in die club. En dat voor een ploeg die in het najaar nog degradatiezorgen had. Ze voetbalden toen eigenlijk ook al echt goed, maar konden geen resultaten neerzetten. En dat keer op keer met dat goeie, aanvallende, frisse voetbal, dat Mechelen in heel veel wedstrijden heeft gespeeld. Het is knap van de coach, Wouter Vrancken, dat hij daaraan vastgehouden heeft. In de play-offs, maar ook al in het slot van de reguliere competitie zette het goede resultaten neer met mooi voetbal en heel veel doelpunten. Ook nu 12 al in die 4 wedstrijden, maar tegelijkertijd slikt het ook veel tegendoelpunten. Voor echt spektakel moet je in Play-off 2 zijn en niet in Play-off 1. KV Mechelen ontsnapte tegen Standard ook wel 3 keer. Het was een bizarre wedstrijd met 3 ballen tegen het kader. Maar goed, veel spelers als Storm (die nu wel uitgevallen is), Schoofs, Druijff,..., die halen een hoog niveau. Het is een groot contrast met KV Oostende, die andere seizoensrevelatie. Dat frisse geluid het hele jaar door in onze competitie is toch in vrije val. Standard is uitgeschakeld, voor hen weer een seizoen om zo snel mogelijk te vergeten. Maar kijk, AA Gent staat weer op. Wie weet kan het zich op de valreep toch nog plaatsen voor Europees voetbal. Zaterdag is er eventueel een rechtstreeks duel Achter de Kazerne tussen Mechelen en Gent. Dat kan nog een mooie apotheose worden.

