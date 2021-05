Swift wint Bretoense Parijs-Roubaix na Amstel-achtige sprint met Allegaert

De Tro Bro Léon is een soort mix tussen Parijs-Roubaix en de Strade Bianche. De traditionele vroege vlucht kreeg in de finale het bezoek van Connor Swift, Olivier Le Gac, Piet Allegaert en Damien Touzé. Met een machtige inspanning raakte ook Baptiste Planckaert nog vooraan.

Het waren die verse krachten die het onder elkaar zouden uitvechten, al kwam in de laatste kilometer Rasmus Tiller nog vanuit het peloton aansluiten, iets waar jongens als Gilbert niet in geslaagd waren.

Toch zou Tiller in de sprint geen rol spelen. Swift had in de finale de meeste indruk gemaakt, door aanvallen te pareren of zelf op te zetten. In de sprint sloeg hij meteen een bres, maar eerst kwam Allegaert nog opzetten en daarna ook Planckaert. Dat de voormalige Britse kampioen te vroeg zijn armen strekte, deed er geen goed aan.

Zo was het nog even bang afwachten voor de jongens van Arkéa-Samsic. Uiteindelijk kwam de verlossing van de jury. Na Jo Planckaert geen 2e Belgische zege in de bijna 40-jarige geschiedenis van de wedstrijd, wel een eerste Britse.