Spaanse pers: "Zidane op weg naar uitgang bij Real Madrid"

Het is razend spannend in Spanje. Met nog 2 wedstrijden op het menu heeft leider Atlético 2 punten voorsprong op eerste achtervolger Real Madrid. Ook Barcelona kan de titel nog pakken. Toch zal er na dit seizoen wat veranderen bij Real Madrid.

Volgens de Spaanse media zou coach Zinédine Zidane na dit seizoen de deur bij Real achter zich dichttrekken. De Franse trainer zou zijn spelersgroep reeds hebben ingelicht dat hij na dit seizoen de club verlaat.



De inmiddels 48-jarige Zidane hintte zaterdag tijdens het persmoment voor de match op Bilbao al op een vertrek uit de Spaanse hoofdstad, waar zijn contract pas medio 2022 afloopt.

"Ik doe dit tot het einde en dan komt er een moment dat het tijd is om dingen te veranderen. Voor iedereen, niet alleen voor mij. Voor de club, voor het welzijn van de club, voor de mensen", aldus Zidane.

"Ik zal niet weggaan omdat dat de makkelijkste optie is", zegt de Franse coach. "Het is niet alsof ik me omdraai, wegloop en niet meer omkijk. Nee, er zijn momenten dat je er moet zijn en er zijn momenten dat het afgelopen is."