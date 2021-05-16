  • pas verschenen
  • video
  • podcasts

    POLL: Egan Bernal pronkt in de roze trui. Tot in Milaan?

    Is Egan Bernal na de 9e etappe dé favoriet voor de eindzege?

    Na 9 dagen in de Ronde van Italië is Egan Bernal de nieuwe leider. De Colombiaanse topfavoriet is nog lang niet thuis, maar is er iemand nog in staat om de roze trui van hem af te snoepen? Geef uw mening in onze poll.

    Giro d'Italia
    -
    ritdatumtype ritstart-finishtotaalwinnaarleider
    1Turijn - Turijn8.6 kmGannaGanna
    2/>Stupinigi - Novara179 kmMerlierGanna
    3/>Biella - Canale190 kmvan der HoornGanna
    4/>Piacenza - Sestola187 kmDombrowskiDe Marchi
    5/>Modena - Cattolica177 kmEwanDe Marchi
    6/>Grotte di Frasassi - San Giacomo162 kmMäderValter
    7/>Notaresco - Termoli181 kmEwanValter
    8/>Foggia - Guardia Sanframondi170 kmLafayValter
    9/>Castel di Sangro - Campo Felice158 kmBernalBernal
    10/>L'Aquila - Foligno139 km
    11/>Perugia - Montalcino162 km
    12/>Siena - Bagno di Romagna212 km
    13/>Ravenna - Verona198 km
    14/>Cittadella - Monte Zoncolan205 km
    15/>Grado - Gorizia147 km
    16/>Sacile - Cortina d'Ampezzo212 km
    17/>Canazei - Sega di Ala193 km
    18/>Rovereto - Stradella231 km
    19/>Abbiategrasso - Alpe di Mera178 km
    20/>Verbania - Alpe Motta164 km
    21Senago - Milaan30.3 km
    Giro wielrennen poll