POLL: Egan Bernal pronkt in de roze trui. Tot in Milaan?

Na 9 dagen in de Ronde van Italië is Egan Bernal de nieuwe leider. De Colombiaanse topfavoriet is nog lang niet thuis, maar is er iemand nog in staat om de roze trui van hem af te snoepen? Geef uw mening in onze poll.
Giro d'Italia
|rit
|datum
|type rit
|start-finish
|totaal
|winnaar
|leider
|1
|Turijn - Turijn
|8.6 km
|Ganna
|Ganna
|2
|Stupinigi - Novara
|179 km
|Merlier
|Ganna
|3
|Biella - Canale
|190 km
|van der Hoorn
|Ganna
|4
|Piacenza - Sestola
|187 km
|Dombrowski
|De Marchi
|5
|Modena - Cattolica
|177 km
|Ewan
|De Marchi
|6
|Grotte di Frasassi - San Giacomo
|162 km
|Mäder
|Valter
|7
|Notaresco - Termoli
|181 km
|Ewan
|Valter
|8
|Foggia - Guardia Sanframondi
|170 km
|Lafay
|Valter
|9
|Castel di Sangro - Campo Felice
|158 km
|Bernal
|Bernal
|10
|L'Aquila - Foligno
|139 km
|11
|Perugia - Montalcino
|162 km
|12
|Siena - Bagno di Romagna
|212 km
|13
|Ravenna - Verona
|198 km
|14
|Cittadella - Monte Zoncolan
|205 km
|15
|Grado - Gorizia
|147 km
|16
|Sacile - Cortina d'Ampezzo
|212 km
|17
|Canazei - Sega di Ala
|193 km
|18
|Rovereto - Stradella
|231 km
|19
|Abbiategrasso - Alpe di Mera
|178 km
|20
|Verbania - Alpe Motta
|164 km
|21
|Senago - Milaan
|30.3 km