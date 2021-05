Mathieu van der Poel: "Met nog wat training hopelijk top in Tokio"

Net als vorige week in Albstadt trok Mathieu vanaf de start vol door. Vorige week viel hij nog terug naar de zevende plaats, maar in Nove Mesto moest hij enkel Tom Pidcock voor zich dulden.





"Ik ben tevreden, ik was al veel beter dan vorige week", was de analyse van Van der Poel. "Ik kon goed mijn eigen tempo rijden, maar ik had nog geen aanval in de benen. Hopelijk komt dat snel."

"Ik had niet echt een antwoord op de versnelling van Pidcock. Hij was vandaag heel sterk. Hij is echt een lichtgewicht, versnellend op de steilste klimmen. Maar ik denk dat ik me daarna wel goed hersteld heb en mijn eigen tempo heb kunnen rijden tot het einde."

"Ik ben blij met de tweede plaats. Ik denk dat ik al een heel mooie progressie heb gemaakt tegenover vorige week. Met nog wat training hoop ik binnen enkele maanden top te zijn op de Olympische Spelen."