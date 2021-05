Lotto-Soudal van 8 naar 5 in Giro: Marczynski en De Buyst volgen voorbeeld Ewan

Ewan had met 2 spurtzeges zijn opdracht volbracht, de Australiër wil in de 3 ronden dit jaar scoren. Omdat zijn knie tegenpruttelde, kneep hij gisteren in de eerste bergrit van het weekend al snel de remmen dicht.

Vandaag in de 9e rit ging ook de Pool Tomasz Marczynski niet meer van start. "Post-COVID-19-symptomen", gaf de teamdokter mee. Marczynski heeft corona gehad en heeft daar nog te veel last van.



"Tomasz sukkelt met neurologische symptomen na COVID-19: hoofdpijn, slapeloosheid, duizeligheid en coördinatieproblemen. Ploegarts Maarten Meirhaeghe besloot hem uit koers te halen om veiligheidsredenen en voor verder onderzoek", tweette Lotto-Soudal.

De 37-jarige Pool is er het hart van in: "Ik ben droevig de Giro en mijn ploeggenoten te verlaten. Maar ik ben mijn team ook dankbaar om me te steunen op dit moment. Ik hoop terug te zijn binnen enkele weken."

Jasper De Buyst tot slot hield het na een pak kilometers vandaag ook voor bekeken. Niet helemaal verrassend. De opdracht van De Buyst is Ewan als lead-out naar sprintsuccessen begeleiden. En die is er dus niet meer, maar straks zal De Buyst weer zwaar aan de bak moeten in de Tour.