Lize Broekx en Hermien Peters vallen net naast podium op WB kajak

Hermien Peters is zondag op de zevende plaats geëindigd in de A-finale van de K1 500 meter. Lize Broekx pakte de derde plaats in de B-finale en werd daarmee twaalfde in de eindstand.

Zaterdag grepen Peters en Broekx samen net naast een medaille op de K2 500 meter. In de A-finale moesten Broekx en Peters in 1'45"68 enkel Duitsland (1'43"71), Polen (1'44"98) en Slovenië (1'45"14) voor zich dulden.

Artuur Peters werd zaterdag in de A-finale van de K1 1.000 meter negende en laatste. De zege ging er naar de Duitser Jacob Schopf. Het belangrijkste had Peters donderdag al gedaan: hij boekte dan zijn ticket voor Tokio.



Bram Sikkens en Artuur Peters gingen gisteren nog samen het water in voor de 1.000 meter (K2), maar ze eindigden daar pas als negende en laatste in hun reeks en waren uitgeschakeld. Op de K1 500 meter strandde Sikkens op de derde plaats in de B-finale.