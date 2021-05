Lakers mét LeBron behouden kans op rechtstreeks play-offticket

James zei dat hij zou terugkeren als het team hem nodig heeft. En dat was dus gisteravond. Met 24 punten, 8 assists en 7 rebounds zorgde hij mee voor een 4e overwinning op een rij. Anthony Davis was nog ietsje beter met 28 punten en 10 rebounds.

De Lakers blijven 7e, maar kunnen vandaag op bezoek bij New Orleans met een zege nog zesde worden in de Western Conference. Dan moet huidig nummer 6 Portland wel verliezen bij Denver.

Op die manier zou het nog een feestweekend worden voor de Lakers, die gisteren de betreurde Kobe Bryant zagen opgenomen worden in de NBA Hall of Fame.



Als de Lakers 7e zijn, zullen ze met de play-in nog kunnen proberen om in de play-offs te raken. Daarin moeten ze eerst de 8e bekampen. Bij winst hebben ze een ticket, bij verlies hebben ze nog 1 kans tegen de winnaar van de 9e tegen de 10e.