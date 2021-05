Edward Still (30) debuteert als hoofdcoach in Charleroi

Edward Still was de voorbije jaren de assistent van Ivan Leko bij achtereenvolgens Club Brugge, Antwerp en de Chinese club Shanghai SIPG. Onder de Kroaat was hij ook video-analist bij STVV.

Nu begint Still aan zijn eerste job als hoofdcoach. In Charleroi ondertekende hij een contract voor onbepaalde duur.

Still volgt er Karim Belhocine op. Hij was dit seizoen uitstekend begonnen met 18 op 18, maar dat tempo kon het team niet volhouden. Na Nieuwjaar kon Charleroi slechts 1 competitiematch winnen, met een 13e plaats in de eindstand als resultaat.