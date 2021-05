Bernal in tranen na roze trui: "Ik heb veel opofferingen gemaakt om hier te geraken"

In het flashinterview bij rechtenhouder RAI kon Egan Bernal zijn tranen niet bedwingen. De Colombiaan vertelde ontroerd over zijn demonstratie in de Giro.

Bernal sukkelde vorig jaar met rugproblemen. In de aanloop naar deze Giro waren nog veel twijfels rond de vorm van de voormalig Tourwinnaar, waar zowel fysiek als mentaal vraagtekens achterstonden. Maar nu toont hij opnieuw zijn onversneden klasse aan de wielerwereld. Vanaf morgen dus in de roze trui.



"We zijn al 2 dagen op zoek naar de leiderstrui. Het team geloofde meer in mezelf dan ikzelf. Ze vertelden me: 'Je kan dit.' Ik heb al twee keer moeten wenen."