Anna van der Breggen is bergop te sterk voor Annemiek van Vleuten

Ondanks het pittige parcours moest de slotklim van bijna 6 kilometer voor de beslissing zorgen in de Grote Prijs van Eibar. De maskers vielen snel af: Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten en Elisa Longo Borghini scheurden zich af.

Van Vleuten dropte het eerste bommetje, maar dat werd op de perfecte manier ontmijnd door Van der Breggen. De wereldkampioene riposteerde en trok meteen zelf door. Niemand had nog een antwoord in huis.

Voor Van der Breggen is het de derde zege van het jaar. Eerder was ze in ons land al de beste in de Omloop Het Nieuwsblad en de Waalse Pijl. Amber Aernouts was de enige Belgische aan de start en aan de finish: ze eindigde als 76e op meer dan 7 minuten.