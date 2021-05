Youri Tielemans: "Dit was wellicht de mooiste goal uit mijn carrière"

Youri Tielemans staat niet bekend om zijn productiviteit, maar toch was het zijn 3e zijn doelpunt in deze FA Cup, een juweeltje bovendien. "Wat een moment!", wreef hij zelf na de match schijnbaar nog altijd zijn ogen uit.

"Ik heb al een paar mooie goals gescoord in mijn carrière, maar ik kan er mij toch geen betere voor de geest halen."

"Dit was er eentje voor alle fans van Leicester, maar ook voor onze voorzitter. Als ik omhoog kijk, zie ik (een spandoek van) zijn vader (die omkwam in een helikoptercrash). Ik weet dat hij trots zou zijn. Deze is voor zijn familie, zijn club en zijn erfenis."



Even leek het erop dat er verlengingen zouden komen. "Haha, ja, bedankt VAR. Wat een geweldig gevoel was dat. Het zal een lastige beslissing geweest zijn, maar als het moet dan moet het. Even daar voor hield (doelman) Kasper (Schmeichel) ons al in de match met 2 fantastische reddingen."

Dinsdag staan Chelsea en Leicester opnieuw tegenover elkaar. Opnieuw moet Leicester winnen, deze keer om op koers te blijven voor een CL-ticket. "Dat is een heel belangrijke match voor ons. Hopelijk kunnen we het seizoen goed afsluiten."