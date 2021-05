Ward Lemmelijn kan laatste kans op olympisch ticket niet grijpen

In Luzern krijgen de roeiers een laatste kans om zich tot in Tokio te roeien. Ward Lemmelijn, de regerende wereldkampioen indoor, bewees dat hij op het échte water nog wat leergeld moet betalen. Hij werd in de skiff doorverwezen naar de herkansingen, waar hij 3e (in 7'14"49) werd en dus is uitgeschakeld.

Het duo Ruben Claeys/Pierre De Loof mag wel nog altijd hopen op de Spelen. In de dubbeltwee plaatsten ze zich als tweede van hun reeks voor de halve finales, die mogen worden afgewerkt. In de A-finale liggen 2 tickets voor Tokio klaar.