Triatleet Jelle Geens grijpt net naast zege in Yokohama, Van Riel wordt 7e

Bij de vrouwen finishte Claire Michel op de 9e plaats, Valérie Barthelemy werd 16e. De overwinning was voor de Amerikaanse Taylor Knibb, die ruim een minuut sneller was dan Michel.

De Amerikaan Morgan Pearson werd 7 seconden na Geens 3e en vervolledigde zo het podium. Marten Van Riel had de koppositie na het zwemmen, maar viel gaandeweg terug en finishte uiteindelijk op de 7e plaats, in 1u43'37".

Jelle Geens werkte op de 1e manche van het jaar in de World Series de 1.500m zwemmen, 40km fietsen en 10km lopen af in 1u43'05". In een spannende wedstrijd was hij daarmee 10 seconden trager dan de winnaar, de Noor Kristian Blummenfelt.

Jelle Geens: "Het was een redelijk slopende race"

"Door een inschattingsfout tijdens het zwemmen had ik vandaag een van mijn slechtste zwemnummers in lange tijd", doet Jelle Geens het verhaal van zijn wedstrijd. "Bij de 1e boei hing ik bijna laatste, maar op karakter ben ik nog wat plaatjes opgeschoven."

"Op de fiets draaide het echt goed rond en kwamen we steeds dichter. In het lopen speelde Blummenfelt goed toneel achter mij. Hij bleek op het einde nog meer over te hebben dan ik. Ik had die versnelling niet meer. Volgende keer zal dat niet meer waar zijn."

"Het was een redelijk slopende race. Ik ben deze hitte nog niet gewoon. Dit is een goeie repetitie voor Tokio. De meeste grote namen zijn hier. Dit geeft veel vertrouwen."

Marten Van Riel moest in Yokohama tevreden zijn met de 7e stek. "Ik denk dat het in de drie onderdelen redelijk goed zat. De 7e plaats was het hoogst haalbare. Ik heb nog een beetje werk, maar mijn vormpeil zit wel al goed. Ik heb nog wat nood aan wedstrijdritme."