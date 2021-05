Spurtbelofte Rani Rosius loopt persoonlijk record op de 200 meter

Op de Belgische ranking aller tijden schuift Rosius op naar de negende plaats. Belgian Cheetah Manon Depuydt werd zaterdag tweede in 23"79.

De twee liepen ook de 100 meter in Oordegem, maar daar blies de wind met 2,1 meter per seconde te veel in het voordeel voor homologeerbare prestaties. Rosius won in 11"50. Haar persoonlijk record bedraagt 11"39.