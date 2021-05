Dit weekend nemen de grootste autosporttalenten van Europa het tegen elkaar op op het EK karting in Genk. Dat dat niet altijd van een leien dakje gaat, zagen we tijdens de opwarmronde van een van de races. Omdat niemand voor regenbanden had gekozen, zagen we een massale glijpartij bij de eerste druppels. Gelukkig raakte niemand gewond.