Geen EK voor Ibrahimovic: Zweedse spits is 6 weken out met knieblessure

Zlatan Ibrahimovic blesseerde zich afgelopen weekend in de topper op het veld van Juventus. Even werd gevreesd dat het om een kruisbandblessure zou gaan, maar na onderzoek is gebleken dat de schade meevalt.

Toch heeft Milan laten weten dat de Zweedse aanvaller moet revalideren en wellicht een zestal weken buiten strijd zal zijn. De eerste groepsmatch van Zweden is op 14 juni tegen Spanje en dus komt het EK te vroeg voor hem.

"Ik heb vandaag gesproken met Zlatan en hij heeft me verteld dat hij door zijn blessure niet kan deelnemen aan het EK", zegt de Zweedse bondscoach Janne Andersson. "Dat is natuurlijk doodjammer. In de eerste plaats voor Zlatan, maar ook voor ons. Ik hoop hem snel weer op het veld te zien."

Zlatan Ibrahimovic speelde 118 keer voor Zweden en maakte bij de vorige interlandperiode zijn comeback bij de nationale ploeg na enkele jaren afwezigheid. Het EK moest zijn laatste kunstje worden bij Zweden.