Exit Caleb Ewan: Australiër stapt in de volgauto tijdens 8e Giro-etappe

Dat Caleb Ewan Milaan niet zou halen, is geen grote verrassing. De Australiër heeft er dit jaar een doel van gemaakt minstens één rit te winnen in elke grote ronde en rijdt deze zomer dus ook nog de Tour en de Vuelta.

Ewan, die dankzij zijn twee ritzeges de leider was in het puntenklassement, hield het zaterdag voor bekeken. De renner van Lotto-Soudal stapte in de 8e etappe na een nerveus wedstrijdbegin in de volgwagen.

Enkele media berichtten dat de Australiër gevallen was, maar dat werd al snel tegengesproken door zijn team. "Jammer genoeg moest Caleb opgeven met kniepijn", laat Lotto-Soudal weten. Een beslissing met het hoofd dus, met het oog op wat nog komt deze zomer.