Etappe 8 in de Giro: gevloek op waaierman Bernal, kleine barstjes bij Valter

1. Egan Bernal zet de rest meteen onder druk

Ineos Grenadiers en Egan Bernal rammelen, tot onvrede van enkele avonturiers, die beseffen dat de Colombiaan een stoorzender is in hun aanvalsplannen.

Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) laat bij de start weten dat hij rekening houdt met waaiers. Zijn vrees blijkt gegrond, want het spel zit meteen op de wagen.

2. Remco Evenepoel zit even in de verdrukking

Het offensief van Ineos wordt in de kiem gesmoord, maar Evenepoel had zich wel laten verrassen. Ploegmakker Rémi Cavagna dicht de bres, roze trui Attila Valter pikt wat later ook weer aan.