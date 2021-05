478e keer, goede keer: Richard Bland (48) heeft eindelijk 1e eindzege beet

Bland moest er al zo lang op wachten en bijna liep het nog mis op de laatste dag van de British Masters. Met een uitstekende slotronde van 66 slagen had hij nochtans geen steek laten vallen, maar de Italiaan Guido Migliozzi lag nog dwars.

Op de eerste playoff-hole kon Bland met een birdie dan toch afstand nemen, goed voor zijn eerste eindzege in de European Tour. Na een profcarrière van 25 jaar kon de Brit zijn emoties maar moeilijk de baas.

De 48-jarige Bland is de oudste "first-time winner" op de European Tour. In 2002 kwam hij in de Irish Open zeer dicht bij een overwinning, maar ging het fout op de laatste hole. In 2018 verloor hij zelfs zijn startbewijs voor de European Tour, maar de aanhouder wint.

Thomas Detry eindigde met een slotronde van 70 slagen op een gedeelde 43e plek. De 28-jarige Brusselaar had maar net de cut gehaald, maar schoof op de slotdag nog 10 plaatsen op. Detry reist nu naar de VS, waar hij net als Thomas Pieters in actie komt op de PGA Championship, de 2e major van het seizoen.