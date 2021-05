"Onverharde strook is leuk morgen, maar een beetje sensatie voor niets"

"Kans op waaiers bij de start vandaag"

Remco Evenepoel volgt op 11 seconden van leider Attila Valter in het klassement. Vandaag moet er in de Giro opnieuw geklommen worden. Hoe groot is de kans dat de kopman van Deceuninck-Quick Step vanavond in het roze pronkt? "Vandaag denk ik niet dat ik het roze kan pakken", is hij duidelijk.

"Ik verwacht vooral morgen veranderingen in het klassement. De mannen van FDJ zullen er volgens mij alles aan doen om het roze zo lang mogelijk te houden. Het enige ver­rader­lijke vandaag is volgens mij de start, met kans op waaiers."

"Maar het is natuurlijk nog heel ver tot de finish. Ik verwacht en denk dat het een dag wordt voor de vroege vlucht. Je weet ook nooit, pech speelt ook mee in de Giro."

Morgen krijgen de renners anderhalve kilometer onverharde wegen onder de wielen geschoven op de slotklim. Evenpoel heeft daar zijn bedenkingen bij. "Dat is misschien wel leuk, maar een beetje sensatie voor niets."

"Het is al een hele dag op en af, superzwaar. Op het einde komt er dan nog een strook onverhard bij. Als je daar een lekke band krijgt, dan kan dat zware gevolgen hebben. Moet dat in een bergrit? Neen, ik denk het niet. Het kan heel veel slecht doen voor je Giro."

In de rit naar Montalcino, met 35 kilometer grindstroken, mogen de renners een fiets nemen langs de zijkant van de weg bij pech. Morgen moet de fiets van het dak komen. "Dat wist ik niet. Het zou leuk zijn mocht hij ook van de kant kunnen komen. Maar goed, wij bepalen de regels niet."