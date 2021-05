Zinho Vanheusden is weer voetballer: "Ik kan weer doen waar ik van hou"

Standard moest het sinds begin november zien te rooien zonder zijn jonge aanvoerder Zinho Vanheusden. De centrale verdediger had tegen KV Oostende de kruisbanden van zijn rechterknie gescheurd, een halfjaar later maakte hij tegen KV Mechelen zijn comeback. 10 minuten voor tijd viel Vanheusden in.

"Eindelijk!", reageerde Vanheusden opgelucht. "Het resultaat viel tegen, maar ik ben blij dat ik weer voetballer ben. Dat ik na zo'n lange blessure weer op het veld sta, is het belangrijkste."

"Ik kan weer voetballen en plezier maken. Ik kan weer doen waar ik van hou, na 6 of 7 maanden wachten. Ik ben gelukkig."