Wat valt er te weten over roze trui Attila Valter? "Joao Almeida als voorbeeld"

De Belgische wielerliefhebbers werden gisteren snel van hun roze wolk gehaald toen Remco Evenepoel (21) dan toch niet de nieuwe leider bleek te zijn in de Ronde van Italië. Attila Valter (22) werd wél op het podium in de bloemetjes gezet. Niet meer uitsluitend als witte trui, maar nu ook als leider in de Giro. Wie is de Hongaarse verrassing?