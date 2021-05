VIDEO: Fellaini helpt Chinese ploegmaats met tweeklapper aan een puntje

Fellaini startte als aanvoerder in de basis bij Shandong en bracht zijn team na 29 minuten spelen van dichtbij op voorsprong met zijn tweede treffer van het seizoen.

Meteen na rust bracht Wai-Tsun Dai Shenzhen opnieuw op gelijke hoogte. Lang bleef het niet gelijk, want in minuut 52 was daar voor de tweede keer Fellaini om zijn ploeg op voorsprong te zetten. Hij zette een strafschop om.

Een overwinning leverde het niet op voor Shandong, want Dai, opnieuw hij, maakte zo'n tien minuten later al de 2-2. Dat bleek ook de eindstand.

Shandong gaat na het gelijkspel nog steeds aan de leiding in groep A met 11 op 15, Shenzhen telt acht punten en is daarmee eerste achtervolger.