VIDEO: Bauhaus wint millimetersprint in Hongarije, Meeus valt in slotfase

Op dag 3 in Hongarije reed het peloton over een relatief vlak parcours naar Tata. Enkele lichte knikjes in de openingsfase van de rit zouden voor geen problemen zorgen, de aangekondigde massasprint kwam er zoals voorzien.

Jordi Meeus, die gisteren won, zat samen met enkele ploegmaats attent vooraan toen het peloton aan een razende snelheid de laatste 2 kilometer aansneed. Niet veel later liep het mis: de leider ging samen met enkele andere renners onderuit, weg was de kans op ritwinst.

In de massasprint leek de Nederlander Mike Teunissen op weg naar de dagzege, maar Phil Bauhaus, die woensdag al won, kon de renner van Jumbo-Visma met een finale jump nog remonteren. Met Jordi Warlop en Timothy Dupont eindigden er 2 nog Belgen in de top 10.

Met zijn tweede zege wordt Bauhaus ook opnieuw leider in Hongarije. Morgen is het woord aan de klimmers, met een aankomst bergop (12km aan 5,5%) in Kekesto.