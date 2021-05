Van der Poel na duel met Pidcock: "Had niet de beste benen vandaag"

Verbaasd over de race van Pidcock is Mathieu van der Poel niet. "Ik ken hem nu al even en ik weet tot wat hij in staat is", lacht de Nederlander. "Hij was erg sterk, zoals verwacht."

Van der Poel laat weten dat hij zich nog steeds niet 100% fit voelt op de mountainbike. Kan hij zondag wel op volle kracht presteren? "Dat weet ik niet. Vandaag had ik niet de beste benen, die hoop ik zondag wel te hebben", reageert de wereldkampioen in het veld.

"Vorige keer had ik betere benen op vrijdag dan op zondag. Ik hoop dat het dit weekend omgekeerd is. Hoe? Geen idee, goede vraag! Het parcours ligt me goed. Dus ik hoop dat ik zondag een superdag heb."