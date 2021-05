Van den Brom: "Vermoeidheid? Ik ga tegen Anderlecht niet wisselen om te wisselen"

Na de 1-1 van woensdag volgt zaterdag al de rematch tussen Anderlecht en Racing Genk in de Champions' Play-offs. John van den Brom, die woensdag geen enkele wissel doorvoerde, heeft vertrouwen in de fitheid van zijn team: "Iedereen voelt zich klaar om te spelen."

"Ik heb woensdag bewust niet gewisseld"

Amper drie dagen na de vorige confrontatie kijken Anderlecht en Racing Genk elkaar zaterdag opnieuw in de ogen. Het drukke wedstrijdschema was dan ook een topic op de persbabbel van John van den Brom, al zeker omdat de Genk-coach afgelopen woensdag geen enkele wissel doorvoerde.

"Drie matchen in acht dagen, dan weet je dat je van match tot match moet leven. Samen met de staf monitoren we de fysieke en mentale frisheid en we zijn daarin positief verrast. Iedereen voelt zich klaar om te spelen en iedereen is daar eerlijk in. Dat Kompany voorstelde dat ik wat spelers moest wisselen? Oké, dat is mooi, maar ik zie geen enkele aanleiding om dat te doen", lacht hij.

"Ik heb woensdag bewust niet gewisseld", gaat Van den Brom verder. "Op het moment dat het minder liep, viel plots de 1-1, en de jongens zaten er toen nog niet door. Zaterdag ga ik ook niet wisselen om te wisselen. Ik heb vertrouwen in mijn ploeg en ik stel gewoon het beste elftal op."

"We hebben nog steeds het gevoel dat we iets kunnen flikken"

Na de flitsende 3-0-winst tegen Club Brugge was het Genkse spel tegen Anderlecht woensdag wat minder sprankelend. "Het was niet onze beste partij, al was het nog steeds een betere wedstrijd dan Antwerp-Brugge gisteren", zegt Van den Brom. "Er heerst nog steeds het gevoel dat we iets kunnen "flikken". De groep is gretig en hongerig om dat te bewerkstelligen, dat is mooi om te zien." Woensdag toonden Van den Brom en Vincent Kompany dat het goed klikt tussen beide coaches. "Onze filosofieën zijn hetzelfde: uitgaan van de eigen kracht en spelen met veel balbezit. Dat hij mij een fijne vent vindt? Nou, ik vind hem ook een fijne kerel. Misschien moeten we wel eens samen iets gaan eten", besluit Van den Brom met een knipoog.

"Onuachu maakt altijd belangrijke goals"

Dé bepalende man was ook woensdag weer Paul Onuachu. De topschutter bracht Genk terug in de wedstrijd met zijn 32e doelpunt van het seizoen. Op de vraag wie de beste spits is van de competitie hoeft Van den Brom dan ook geen twee keer na te denken. "Ik vind niet zo snel spelers van andere ploegen goed, zeker niet in deze fase van de competitie. Ik vind dat wij de beste voorhoede van de competitie hebben en dat Onuachu de beste spits is. Woensdag scoort hij uit 1 kans, dat is een enorme kwaliteit. Hij maakt altijd belangrijke goals, telkens opnieuw."

"Het is mooi dat Genk hem twee jaar geleden hier binnen heeft gehaald, om hem nu via de grote poort te laten vertrekken naar een topclub. Als die stap er komt zal ik blij zijn voor hem, maar als die stap er nog niet komt zal ik ook blij zijn, want dat betekent dat ik nog een jaar met hem kan werken."

"Bongonda en Heynen zouden EK-selectie verdienen"