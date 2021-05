Stijn Van de Voorde over EK-hymne: "U2-afdankertje dat nooit zal leven in het stadion"

Het is op papier een beetje een vreemde combinatie, de Nederlandse DJ Martin Garrix en het U2-duo Bono en The Edge. Stijn Van de Voorde is niet verrast dat de UEFA bij deze artiesten is uitgekomen.

"Meestal kiezen ze gewoon voor een paar grote namen. Ze hebben dit bijna wiskundig samengesteld: met U2 bedienen we de oudere generatie en Martin Garrix is zogezegd meer voor de jongeren. Ze hebben zich bij de UEFA duidelijk niet laten leiden door puur muzikale motieven."

"Het valt me wel op dat het allemaal witte artiesten zijn. Ik zou gedacht hebben dat ze in deze tijd iemand met kleur erbij betrokken hadden. Of voor iets meer hiphopachtigs gekozen."

"Zodra je die opdracht hebt gegeven, kun je natuurlijk niet meer terug en dan zit je met zoiets opgescheept. Dat gebeurt wel vaker, dat je dan met een gedrocht zit dat je enkel kunt intrekken als de artiest in kwestie iets op zijn kerfstok heeft dat plots aan het licht komt, zoals met Damso in België."

Een oorwurm is het in ieder geval niet. "Het probleem is dat ze een afdankertje van U2 gecombineerd hebben met de beats van Martin Garrix. Dat geeft niet echt een opzwepend nummer. Dit is geen nummer dat ze zullen meezingen in het stadion."