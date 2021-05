Renaat Schotte: "Het is een zegen dat Evenepoel het roze niet genomen heeft"

"Voorlopig is hij super, maar dat is een momentopname"

Met een goede openingstijdrit, beperkt tijdsverlies in rit 4 en een knappe 4e plek gisteren heeft Evenepoel de drie eerste klassementsopdrachten in de Giro goed doorstaan. Dat ziet ook onze man Renaat Schotte, die alles vanop de eerste rij volgt. "Op dit moment is hij super en kan het eigenlijk amper beter lopen", opent hij, "maar dat is een momentopname, want we zijn nog geen week ver. Niemand weet hoe zijn lichaam zal reageren op de opeenvolging van ritten. In 2019 in Noorwegen reed hij op 10 dagen ooit 9 koersdagen, nooit meer dan dat, laat staan een grote ronde." In rit 4 moest Evenepoel in de gietende regen 11 seconden prijsgeven op sommige concurrenten, gisteren draaide hij de rollen om. "Het parcours lag hem ook veel beter, vergeleken met die rit naar Sestola. Wanneer de beklimmingen langer worden, dan wordt Remco beter. En als we kijken naar wat komen zal in deze Giro, spreekt dat in zijn voordeel."

Evenepoel is goed begonnen aan zijn Giro.

"Elke dag die hij niet in het roze rijdt, is energie uitgespaard"

Even leefde de koerskijkende Vlaming gisteren in de euforie van een eerste Belg in het roze in 20 jaar, maar Attila Valter zorgde voor een domper op de feestvreugde. "Het is een zegen dat Evenepoel de roze trui niet heeft genomen", is Schotte stellig.

"Als je een trui pakt moet je toch rekenen op zo'n uur minder recuperatietijd per dag, door alle persverplichtingen. Elke dag die hij niet in het roze rijdt, is energie uitgespaard. Zijn ploeg heeft er ook absoluut geen belang bij. Groupama-FDJ zal nu hun ding moeten doen en Ineos zal ongetwijfeld ook blijven werken."

Dat ze bij Ineos niet bang zijn van wat beulenwerk onderweg, werd gisteren duidelijk. "Ineos heeft eigenlijk gisteren Remco al aangevallen, door de wedstrijd te controleren met een moordend tempo. Ze hadden geconcludeerd in de vorige klimetappe dat er al een barst te zien was in het pantser van Remco. Maar hun plannetje is dus niet gelukt."

Ineos heeft eigenlijk gisteren Remco al aangevallen, maar hun plannetje is niet gelukt. Renaat Schotte

Bernal viel gisteren als enige van de klassementstoppers aan, maar Ciccone, Evenepoel en Martin kreeg hij er niet af.

"Deceuninck-Quick Step ontsnapte aan een ramp bij de val van Serry"

Hoe zit het met de sterkte van Deceuninck-Quick Step? "De ploeg zal zich zolang mogelijk gedeisd moeten houden, al waren ze gisteren wel al heel goed op de afspraak. Zowel Masnada als Almeida deden het voortreffelijk, op dat vlak kan het niet beter. Ze zijn wel aan een ramp ontsnapt bij de val van Serry. Die heb je absoluut nodig in de slotweek."

"Voor mij is het duidelijk: het ideale scenario voor Evenepoel is dat hij de roze trui niet pakt tot en met rit 20, maar dat hij binnen de minuut blijft van concurrenten als Bernal. Dan kan hij in de afsluitende tijdrit de puntjes op de i zetten."

"Bernal staat nu op een handvol seconden en kan in de volgende bergrit misschien het roze nemen. Dat zou een droomscenario zijn voor Remco. Er is maar één roze trui die telt en dat is die in Milaan. Al wat ervoor komt is energieverlies."

Het ideale scenario is dat hij het roze niet pakt tot en met rit 20. Dan kan hij in de afsluitende tijdrit de puntjes op de i zetten. Renaat Schotte